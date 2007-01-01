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Канны диван 2-местный плетеный из роупа, коричневый - фото 1Канны диван 2-местный плетеный из роупа, коричневый - фото 2

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, коричневый

Артикул: CH-077-270
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Двухместный диван «Канны» - это отличный выбор для создания уютной атмосферы и комфорта в гостиной, на веранде или даже в беседке.Диван имеет алюминиевый каркас коричневого (RAL8016) цвета, который обеспечивает прочность и надежность конструкции. Он вручную оплетен круглым роупом аналогичного коричневого цвета, что придает дивану элегантный и современный вид.Подушки, входящие в комплект, имеют съёмные чехлы из влагоотталкивающей ткани, обеспечивающие долговечность и сохраняет красоту изделия на протяжении многих лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес19,5 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки1610 мм
  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.99 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, коричневый
Канны диван 2-местный плетеный из роупа, коричневый
72 790
В корзине

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