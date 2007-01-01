Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Канны» - это отличный выбор для создания уютной атмосферы и комфорта в гостиной, на веранде или даже в беседке.Диван имеет алюминиевый каркас коричневого (RAL8016) цвета, который обеспечивает прочность и надежность конструкции. Он вручную оплетен круглым роупом аналогичного коричневого цвета, что придает дивану элегантный и современный вид.Подушки, входящие в комплект, имеют съёмные чехлы из влагоотталкивающей ткани, обеспечивающие долговечность и сохраняет красоту изделия на протяжении многих лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес19,5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки1610 мм
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.99 м3
- Изделия стопируютсяНет