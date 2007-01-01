Характеристики товара
Описание
Двухместный плетеный диван «Канны» - это стильный и удобный элемент для отдыха на открытом воздухе или в помещении. Он изготовлен из качественного и прочного материала - роупа темно-серого цвета, обеспечивающий высокую стойкость к износу и долговечность изделия.Основой дивана является алюминиевый каркас аналогичного темно-серого (RAL7024) цвета, что делает его легким и устойчивым к коррозии.В комплект дивана входят подушки со съёмными чехлами. Они изготовлены из 100% полиэстера плотностью 300 гр/м2 и имеют влагоотталкивающую пропитку, что делает их более долговечными и устойчивыми к воздействию влаги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес19,5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки1610 мм
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.99 м3
- Изделия стопируютсяНет