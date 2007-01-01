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Канны диван 2-местный плетеный из роупа, темно- серый - фото 1Канны диван 2-местный плетеный из роупа, темно- серый - фото 2

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, темно- серый

Артикул: CH-077-348
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Двухместный плетеный диван «Канны» - это стильный и удобный элемент для отдыха на открытом воздухе или в помещении. Он изготовлен из качественного и прочного материала - роупа темно-серого цвета, обеспечивающий высокую стойкость к износу и долговечность изделия.Основой дивана является алюминиевый каркас аналогичного темно-серого (RAL7024) цвета, что делает его легким и устойчивым к коррозии.В комплект дивана входят подушки со съёмными чехлами. Они изготовлены из 100% полиэстера плотностью 300 гр/м2 и имеют влагоотталкивающую пропитку, что делает их более долговечными и устойчивыми к воздействию влаги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес19,5 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки1610 мм
  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.99 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, темно- серый
Канны диван 2-местный плетеный из роупа, темно- серый
72 790
В корзине

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