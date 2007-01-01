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Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 1Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 2Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 3Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 4Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 5Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 6Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 7Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 8Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 9Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа - фото 10

Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа

Артикул: CH-078-458
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оттоманка Hug - это неотъемлемый элемент современного интерьера, который добавит вашему дому комфорта и стиля. Эта оттоманка идеально сочетается с креслом Hug и предлагает множество преимуществ для вашего домашнего уюта.

Ножки оттоманки изготовлены из прочного металла, что обеспечивает ее устойчивость и долговечность. Обивка оттоманки выполнена из мягкой и приятной на ощупь экокожи, которая выглядит стильно и современно.

Оттоманка Hug может использоваться как дополнительное место для сидения, так и как подставка для ног. Она идеально подойдет для расслабления после долгого дня и добавит уюта вашему дому. Приобретая оттоманку Hug, вы получаете не только функциональный предмет мебели, но и стильный акцент для вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа
Оттоманка Hug, светло-серый, экокожа
30 790
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