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Настоящее фото товара Стул Рэджи шенилл молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рэджи шенилл молочный
9 оценок
35 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Рэджи шенилл молочный

Артикул: CH-089-056
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Рэджи — элегантность и комфорт с мягкими формами. Стул Рэджи выполнен в современном дизайнерском стиле, сочетая мягкие формы и минималистичный каркас. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку, создавая ощущение уюта. Подлокотники и обивка, полностью покрывающая каркас, делают его не только стильным, но и удобным для длительного сидения. Обивка из шенилла обладает превосходной износостойкостью и высокой цветоустойчивостью. Этот материал приятен на ощупь, легко чистится с помощью мягкой щетки или пылесоса и сохраняет свой вид на долгое время, даже при активном использовании. Сочетание молочного цвета обивки и каркаса делает этот стул универсальным и легко вписывающимся в различные интерьеры — от домашних до общественных пространств. Стул Рэджи станет выразительным элементом в любом помещении. Идеально подойдет для любых помещений — будь то дом, гостиная, спальня, детская, кафе или офис. Его мягкость и элегантный вид придадут любому пространству стиль и индивидуальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материалфанера, ДВП, шпон, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Вес упаковки10.3 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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