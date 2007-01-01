Характеристики товара
Описание
Стул Рэджи — элегантность и комфорт с мягкими формами. Стул Рэджи выполнен в современном дизайнерском стиле, сочетая мягкие формы и минималистичный каркас. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку, создавая ощущение уюта. Подлокотники и обивка, полностью покрывающая каркас, делают его не только стильным, но и удобным для длительного сидения. Обивка из шенилла обладает превосходной износостойкостью и высокой цветоустойчивостью. Этот материал приятен на ощупь, легко чистится с помощью мягкой щетки или пылесоса и сохраняет свой вид на долгое время, даже при активном использовании. Сочетание кораллового цвета обивки и каркаса делает этот стул акцентнымя и легко вписывающимся в различные интерьеры — от домашних до общественных пространств. Стул Рэджи станет выразительным элементом в любом помещении. Идеально подойдет для любых помещений — будь то дом, гостиная, спальня, детская, кафе или офис. Его мягкость и элегантный вид придадут любому пространству стиль и индивидуальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина550 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес7.5 кг
- Материалфанера, ДВП, шпон, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки830 мм
- Вес упаковки10.3 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет