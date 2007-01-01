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Париж модуль диванный левый, двухместный, бежевый - фото 1Париж модуль диванный левый, двухместный, бежевый - фото 2
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Париж модуль диванный левый, двухместный, бежевый

Артикул: CH-077-429
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Париж» модуль диванный левый изготовлен из алюминиевого каркаса белого цвета. Боковины оплетены роупом - эластичными лентами из полиэфирных волокон, цвет бежевый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1240 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота780 мм
  • Вес17 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1500 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки890 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки1.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Париж модуль диванный левый, двухместный, бежевый
Париж модуль диванный левый, двухместный, бежевый
61 690
В корзине

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