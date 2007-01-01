Характеристики товара
Описание
«Париж» модуль диванный левый изготовлен из алюминиевого каркаса белого цвета. Боковины оплетены роупом - эластичными лентами из полиэфирных волокон, цвет бежевый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1240 мм
- Глубина700 мм
- Высота780 мм
- Вес17 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1500 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки890 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки1.03 м3
- Изделия стопируютсяНет