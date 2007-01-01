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Настоящее фото товара Кресло Старс Б/П, машинки на голубом, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Старс Б/П, машинки на голубом
6 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Старс Б/П, машинки на голубом - фото 1

Кресло Старс Б/П, машинки на голубом

Артикул: CH-088-121
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780/920 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло имеет эргономичную спинку с боковой поддержкой спины, фиксируется в любом положении и позволяет сохранить правильное положение при использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота780/920 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья355/380 мм
  • Высота до сиденья420/560 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки225 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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