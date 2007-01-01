Характеристики товара
Описание
Трехместный диван «Канны» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в темно-серый (RAL7024) цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки в тон каркасу - темно-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2030 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Вес24,5 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки2040 мм
- Вес упаковки30.40 кг
- Объём упаковки1.24 м3
- Изделия стопируютсяНет