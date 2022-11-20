Характеристики товара
Описание
Купить стулья Ant — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном.
Пудровый цвет отлично дополнит яркий интерьер или станет эффектным акцентом в нейтральном дизайне. Мягкая, приятная обивка из велюра на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным. Металлическое основание прочное и долговечное, оно способно выдержать вес до 150 кг!
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина600 мм
- Глубина540 мм
- Вес5.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка150 кг