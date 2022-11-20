Стул Ant, коралловый

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Стул Modern Patchwork D3

Характеристики товара

Описание

Купить стулья Ant — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном.

Пудровый цвет отлично дополнит яркий интерьер или станет эффектным акцентом в нейтральном дизайне. Мягкая, приятная обивка из велюра на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным. Металлическое основание прочное и долговечное, оно способно выдержать вес до 150 кг!

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг

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