Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный), произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный)
14 оценок
39 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный) - фото 1Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный) - фото 2Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный) - фото 3Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный) - фото 4Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный) - фото 5

Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный)

Артикул: CH-089-156
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бали, велюр Лофт
Фотография товара Стул Бали, велюр Лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Фотография товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Челси полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Ливорно полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:78.5 см.

Материал ножек:массив бука (черный);

Материал основания:массив бука (черный);

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья785 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Тревер фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тревер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Барный стул Тревер фиолетовый

65
  • белый
  • фиолетовый
  • синий, серый
Фотография товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный

81
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, желтый

66
  • бежевый
  • желтый
  • серый
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59040
9 190 ₽

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

71
Фотография товара Стул Шейл, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шейл, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Шейл, коричневый

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл, вышивка грибы, велюр TEDDY 628 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, вышивка грибы, велюр TEDDY 628, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59011
15 190 ₽

Стул Роквелл, вышивка грибы, велюр TEDDY 628

10
Настоящее фото товара Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, белый

11
Фотография товара Стул Скай, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Скай, коричневый

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул обеденный Гровт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Гровт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 045

Стул обеденный Гровт, белый

10
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага, велюр Эвита 7, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, велюр Эвита 7, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, велюр Эвита 7, ножки бук морилка венге

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Форли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, белый

7
Фотография товара Кресло Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
51 490
Оптовая цена

Кресло Cone

38
Фотография товара Кресло офисное Амон S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон S, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное Амон S

14
Настоящее фото товара Кресло Опалистен, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Опалистен, раскладное, серый

6
Фотография товара Керсло-мешок БинБэг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керсло-мешок БинБэг, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Керсло-мешок БинБэг

8
Фотография товара Кресло Некст, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Некст, синее

39
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • синий
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

60
Фотография товара Кресло Оскар, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оскар, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Кресло Оскар, бордовое

37
Фотография товара Кожаное кресло каминное Честер, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кожаное кресло каминное Честер, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
83 290

Кожаное кресло каминное Честер, темно-коричневый

10
  • коричневый
  • черный
  • темно-коричневый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Локи, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Локи, велюр, серый

11
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • серый
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5904
8 890 ₽

Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные

59
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Валенсия, пыльно-розовый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, пыльно-розовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99046
10 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Валенсия, пыльно-розовый, золотой

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15
Фотография товара Стул обеденный Пёрл, серый, глянцевое серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Пёрл, серый, глянцевое серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стул обеденный Пёрл, серый, глянцевое серебро

14
В наличии 70 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, искусственный мех Флаффи 23 cocoa, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, искусственный мех Флаффи 23 cocoa, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Полукресло Остин, искусственный мех Флаффи 23 cocoa, бук морилка светлый орех

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, белый, черный

12
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, кожа, черный

7
Новинка
Фотография товара Стул полубарный Смалл черный/ткань бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Смалл черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул полубарный Смалл черный/ткань бежевый

11
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
Фотография товара Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа

7
  • серый
  • светло-коричневый
  • черный
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный)
Стул барный Чесли, бежево-коричневая, экокожа массив бука (черный)
39 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Форли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, белый

7
Фотография товара Кресло Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
51 490
Оптовая цена

Кресло Cone

38
Фотография товара Кресло офисное Амон S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон S, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное Амон S

14
Настоящее фото товара Кресло Опалистен, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Опалистен, раскладное, серый

6

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности