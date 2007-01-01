Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Марта, тон терра, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Марта, тон терра, массив дуба
7 оценок
47 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Марта, тон терра, массив дуба - фото 1Стул барный Марта, тон терра, массив дуба - фото 2Стул барный Марта, тон терра, массив дуба - фото 3Стул барный Марта, тон терра, массив дуба - фото 4Стул барный Марта, тон терра, массив дуба - фото 5

Стул барный Марта, тон терра, массив дуба

Артикул: CH-089-137
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сатурн
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:77 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон терра;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон терра;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Бронза, деревянный

329
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29031
11 990 ₽

Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см

81
Фотография товара Стул Halmar, серый/ дуб медовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar, серый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул Halmar, серый/ дуб медовый

67
В пути 473 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Кашемере 020, ножки лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Кашемере 020, ножки лак, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89024
12 890 ₽Оптовая цена

Стул Роза полубарный, велюр голубой Кашемере 020, ножки лак

91
Фотография товара Стул Circus Compact, черный с росписью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Circus Compact, черный с росписью, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390

Стул Circus Compact, черный с росписью

9
Фотография товара Стул барный Logic, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Logic, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стул барный Logic, голубой

12
Фотография товара Стул венский барный Арк, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский барный Арк, бук, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стул венский барный Арк, бук

12
Фотография товара Стул Мист, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, изумрудный

9
Фотография товара Стул Мист, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, синий

5
Фотография товара Стул Эстелла, дуб антик, несс 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эстелла, дуб антик, несс 04, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Эстелла, дуб антик, несс 04

12
  • бежевый, коричневый
  • оранжевый, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Универсальный чехол на стул, габардин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул, габардин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол на стул, габардин, черный

33
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый

37
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 57013
1 790 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18

5
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, синий

50
Фотография товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

50
Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела деревянные стулья

Настоящее фото товара Стул Вольтер Дуэль, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер Дуэль

41
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул Вольтер, венге, долматинец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, долматинец, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер, венге, долматинец

41
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул КАПРИ 22-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-2, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22-2

38
Фотография товара Стул Ува N, венге/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, венге/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, венге/ коричневый

49
  • бежевый
  • голубой, белый
  • коричневый
  • белый
Фотография товара Стул Такер Миди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер Миди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стул Такер Миди белый

35
Распродажа
Фотография товара Стул Адольфо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адольфо, произведённого компанией ChiedoCover
35 1903
36 090 ₽Оптовая цена

Стул Адольфо

45
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Мист, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, аквамариновый

7
Фотография товара Стул Модерн, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Модерн, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Модерн, темный орех

8
  • темный орех
  • белый
Фотография товара Деревянный стул Арлет белый / Тенерайф стон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Арлет белый / Тенерайф стон, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Деревянный стул Арлет белый / Тенерайф стон

5
  • белый
  • бежевый, коричневый
  • орех
  • коричневый
В наличии 24 шт.
Новинка
Фотография товара Стул венский Аура, мягкое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Аура, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул венский Аура, мягкое сиденье

8
  • Стул венский Аура, бук
  • бежевый, коричневый

Товар в корзине

Стул барный Марта, тон терра, массив дуба
Стул барный Марта, тон терра, массив дуба
47 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Универсальный чехол на стул, габардин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул, габардин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол на стул, габардин, черный

33
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый

37
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 57013
1 790 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18

5
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности