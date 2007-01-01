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Настоящее фото товара Стул барный Марта, черный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Марта, черный, массив дуба
8 оценок
59 190
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Стул барный Марта, черный, массив дуба - фото 1

Стул барный Марта, черный, массив дуба

Артикул: CH-089-139
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:77 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон черный;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон черный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5 кг
  • Материалмассив
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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