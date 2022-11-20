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Стул Bertoia Diamond - фото 1

Стул Bertoia Diamond

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
  • Цветчерный, серебряный

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