Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина660 мм
- Глубина850 мм
- Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
- Цветчерный, серебряный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Салфетки Deco
Салфетки Микрофибра
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Стол журнальный Стэм