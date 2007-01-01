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Настоящее фото товара Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня
12 оценок
39 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня - фото 1Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня - фото 2Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня - фото 3Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня - фото 4Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня - фото 5

Стул Брубон, бежево-коричневая ткань, массив ясеня

Артикул: CH-089-293
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота ножек:49 см.

Материал ножек:массив ясеня (орех);

Материал основания:массив ясеня (орех);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес10.2 кг
  • Материалмассив ясеня
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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