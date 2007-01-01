8 590₽
Оптовая цена
Стул барный ДИЖОН серый
Распродажа
от9 790₽15
11 490 ₽
Стул Конгсберг барный, коричневая ткань, стальные ножки
6 390₽
Оптовая цена
Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см
В наличии 5 шт.
6 750₽
Оптовая цена
Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый
В наличии 13 шт.
МИНПРОМТОРГ
11 790₽
Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех
6 890₽
Стул мягкий поворотный 360, синий, велюр, каркас металл, шампань
В наличии 20 шт.
8 290₽
Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
4 990₽13
5 690 ₽
Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005
МИНПРОМТОРГ
от5 590₽6
5 890 ₽
Стул Топас, велюр РЕМИ 05, светло-бежевый, старинный орех
В наличии
Распродажа
от11 390₽27
15 590 ₽
Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, бирюзово-оранжевый, белый