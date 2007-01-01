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Настоящее фото товара Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные
8 оценок
от 22 990
Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные - фото 1Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные - фото 2Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные - фото 3Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные - фото 4Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные - фото 5

Стул Берди, зеленый шенилл, ножки черные

Артикул: CH-089-355
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Запоминающаяся, красивая форма стула Берди несомненно понравится вам своими плавными изгибами. Стулья Берди изготовлены в самых модных расцветках. Наличие нескольких расцветок обивочного материала данной модели, позволит вам выбрать подходящий именно для вашего интерьера оттенок. Прочность материалов здесь, как и всегда, находится на высшем уровне. А невероятная цена не оставит у вас сомнений!

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес12.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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