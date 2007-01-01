Характеристики товара
Описание
Запоминающаяся, красивая форма стула Берди несомненно понравится вам своими плавными изгибами. Стулья Берди изготовлены в самых модных расцветках. Наличие нескольких расцветок обивочного материала данной модели, позволит вам выбрать подходящий именно для вашего интерьера оттенок. Прочность материалов здесь, как и всегда, находится на высшем уровне. А невероятная цена не оставит у вас сомнений!
Высота ножек:47 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина680 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес12.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, черный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет