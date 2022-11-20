Вес: 5,8 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: рогожка
Производство - Россия
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