Характеристики товара
Описание
Стул Лион с велюровой обивкой можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Надежность и простота конструкции
Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях.
Мягкое сидение с обивкой из велюра
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Внутренняя сторона спинки имеет вертикальную прострочку.
Металлические ножки, стилизованные под дерево
Ножки изготовлены из металла и окрашены в цвет натурального дерева.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 83*55*49
Вес брутто: 28
Объем: 0,250
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый