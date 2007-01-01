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Настоящее фото товара Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный
10 оценок
от 28 390
Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный - фото 1Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный - фото 2Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный - фото 3Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный - фото 4Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный - фото 5

Стул Вин, зеленая ткань, массив березы, тон натуральный

Артикул: CH-089-331
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:массив березы, тон натуральный (масло);

Материал основания:массив березы, тон натуральный (масло);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес8.8 кг
  • Материалмассив березы
  • Цветзеленый, натуральный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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