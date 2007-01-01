Характеристики товара
Описание
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:массив березы, тон натуральный (масло);
Материал основания:массив березы, тон натуральный (масло);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес8.8 кг
- Материалмассив березы
- Цветзеленый, натуральный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет