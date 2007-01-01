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Настоящее фото товара Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный
7 оценок
34 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный - фото 1Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный - фото 2Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный - фото 3Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный - фото 4Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный - фото 5

Стул Палтамо, массив березы, тон натуральный

Артикул: CH-089-243
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:массив березы, тон натуральный (бесцветный матовый);

Материал основания:массив березы, тон натуральный (бесцветный матовый);

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасабереза
  • Цветнатуральный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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