Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:массив березы, тон натуральный (бесцветный матовый);
Материал основания:массив березы, тон натуральный (бесцветный матовый);
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасабереза
- Цветнатуральный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет