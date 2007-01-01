Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех
91 оценка
5 49041
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 1Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 2Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 3Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 4Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 5Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 6Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 7Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 8Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 9Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех - фото 10
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех

Артикул: CH-025-886
91 оценка
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул раскладной Клак, велюр Велютто 44, ножки бук
Фотография товара Стул раскладной Клак, велюр Велютто 44, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85032
2 690 ₽

Стул Азия 25мм

106
  • синий
  • голубой
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Стул Орбит, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орбит, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Орбит, коричневый

89
  • коричневый
  • бежевый, коричневый
Фотография товара Стул Скалабрини, тихий океан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скалабрини, тихий океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Скалабрини, тихий океан

64
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Амадиу бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Амадиу бежевый

42
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

80
Фотография товара Стул Muar, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Muar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Muar, белый

119
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Палермо, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Палермо, массив березы, агата компаньон

7
  • желтый, коричневый, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, орион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, орион, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Виндзор, массив березы, орион

10
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, агата компаньон

14
  • коричневый, белый, золотой
  • белый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Лисбон бежевый, цвет дерева от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лисбон бежевый, цвет дерева, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Лисбон бежевый, цвет дерева

10
  • серый
  • бежевый, натуральный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300, дуб самдал, черный муар

8
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фрост, черный муар

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Брум, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Брум, лофт

41
Новинка
Фотография товара Стол Салфи, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стол Салфи, белый/керамика белая

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, дуб вотан, черный муар

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Стол раздвижной Грант 900+300, лавант, белый муар

14
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 900, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стол нераздвижной Геометри 900, дуб самдал, черный муар

14
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Рольф, фрост, белый муар

8
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лофт, черный муар

14
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Обеденный стол Плот, серый, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Плот, серый, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
28 990

Обеденный стол Плот, серый, мрамор

6
  • белый, серый
  • серый, черный
В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела стулья для столовой

Настоящее фото товара Стул Бринтелликс, медь-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Бринтелликс, медь-бежевый

107
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс, серебро-шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Бринтелликс, серебро-шоколад

93
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-серый

136
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
  • серый, коричневый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, титан-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, титан-бежевый

101
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
  • серый, коричневый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Хлоя, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Хлоя, хром

49
Фотография товара Стул Рэми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэми, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Рэми

68
Фотография товара Стул пластиковый Maya, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, серый

37
  • белый
  • серый
  • зеленый
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
  • красный, белый
  • желтый, белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг лайт, велюр синий Велутто 26, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг лайт, велюр синий Велутто 26, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг лайт, велюр синий Велутто 26, ножки металл

91
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Gigi, тёмно-серый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, тёмно-серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Gigi, тёмно-серый, букле

26
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех
Стул Сафир, рогожка бирюзовая, старинный орех
от 5 490
9 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300, дуб самдал, черный муар

8
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фрост, черный муар

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Брум, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Брум, лофт

41
Новинка
Фотография товара Стол Салфи, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стол Салфи, белый/керамика белая

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности