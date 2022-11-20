Характеристики товара
Описание
Барный стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 53*49*49
Вес брутто: 18 кг.
Объем: 0,13
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья825 мм
- Ширина51 мм
- Глубина470 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки18 кг