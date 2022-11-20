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Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

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Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

Характеристики товара

Описание

Барный стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 53*49*49

Вес брутто: 18 кг.

Объем: 0,13

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья825 мм
  • Ширина51 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки18 кг

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