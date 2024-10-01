Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина645 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки16 кг