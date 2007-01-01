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Настоящее фото товара Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый
10 оценок
3 19023
4 090 ₽
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Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый - фото 1Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый - фото 2Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый - фото 3Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый - фото 4Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый - фото 5Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый - фото 6
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Светильник подвесной Стилл Иллис, зеленый

Артикул: CH-086-777
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина90 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота1375 мм
  • Вес0.65 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник — изящный акцент с мраморным декором. Это подвесной светильник, который объединяет в себе строгость формы и благородство материалов. Визуальный акцент создаёт декоративная сфера из зелёного мрамора, расположенная между металлическим основанием и вытянутым цилиндрическим плафоном. Белое дымчатое стекло в сочетании с чёрным корпусом придаёт светильнику утончённый вид, который органично вписывается в современные и классические интерьеры. Плафон выполнен из матового стекла, арматура — из надёжного металла, а декоративный элемент из натурального мрамора придаёт изделию индивидуальность и изысканность. Высота регулируется в пределах от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под конкретное пространство. Сам корпус без подвеса имеет высоту 35 см. Светильник оснащён одним плафоном, рассчитанным на лампу накаливания или ЛЭД мощностью до 5 Вт. Этого достаточно для создания мягкого акцентного освещения на площади до 2 кв.м. Свет направлен вниз, обеспечивая точечную подсветку. Светильник крепится к потолку на планку и совместим с натяжными потолками. В комплект входят все необходимые элементы для монтажа — паспорт, схема, упаковка. Светильник станет стильным дополнением к зоне барной стойки, кухонному острову или прикроватной зоне. Также он уместен в интерьере гостиной, спальни, прихожей, кафе или загородного дома, придавая пространству особое настроение и элегантный штрих.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота1375 мм
  • Вес0.65 кг
  • Материалметалл, стекло, мрамор
  • Количество ламп1
  • Мощность5 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветзеленый, прозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Вес упаковки11.3 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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