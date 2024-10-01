Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Диаметр90/150 мм
- Вес0,325 кг
- Объем0,8 л
- Материалпластик, стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Каберне», 0,35л
Кружка для пива «Британия», 0,57л
Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л
Бокал для вина «Карат», 0,415л
Бокал для бренди «Премиум», 0,64л
Бокал для бренди «Мельница», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,25л
Чайник заварочный «Тирамису», керамика 0,7 л, белый
Чайник заварочный «Пинки», керамика 0,7 л, серый
Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром 0,35 л
Чайник заварочный «Восток Голд», фарфор 0,5 л
Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,75 л, синий
Чайник заварочный «Прити ти-2», стекло 0,5 л, прозрачный
Чайник заварочный «Вейвел» с крышкой, фарфор 0,45 л
Чайник заварочный «Аркадия» с крышкой, фарфор 0,6 л
Чайник заварочный «Блю Дэппл», фарфор 0,85 л
Чайник заварочный «Мезень», фарфор 0,4 л, красный