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Чайник заварочный, стекло, пластик 0,8 л, прозрачный - фото 1

Чайник заварочный, стекло, пластик 0,8 л, прозрачный

Артикул: CH-066-067
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр90/150 мм
  • Вес0,325 кг
  • Объем0,8 л
  • Материалпластик, стекло
  • Цветчерный, прозрачный

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