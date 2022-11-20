Характеристики товара
Описание
Ширина: 1420 мм
Глубина: 820 мм
Высота: 760 мм
Высота до сиденья: 460 мм
Ширина: 1420 мм
Глубина: 820 мм
Высота: 760 мм
Высота до сиденья: 460 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди