Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Форли» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 278гр/м2. Тип ткани - рогожка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1770 мм
- Глубина920 мм
- Высота610 мм
- Высота до сиденья375 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки2070 мм
- Вес упаковки37.20 кг
- Объём упаковки1.67 м3
- Изделия стопируютсяНет