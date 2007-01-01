Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Форли» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 278гр/м2. Тип ткани - рогожка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1070 мм
- Глубина920 мм
- Высота610 мм
- Высота до сиденья375 мм
- Материалалюминий, роуп
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1070 мм
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.83 м3
- Изделия стопируютсяНет