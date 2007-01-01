Товар в корзине. Перейти
Форли кресло плетеное из роупа, бежевый - фото 1Форли кресло плетеное из роупа, бежевый - фото 2

Форли кресло плетеное из роупа, бежевый

Артикул: CH-077-305
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Фотография товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый от компании ChiedoCover.
Следующий Скамья Сеттл белый
Фотография товара Скамья Сеттл белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Форли» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 278гр/м2. Тип ткани - рогожка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1070 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота610 мм
  • Высота до сиденья375 мм
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.83 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела плетеная мебель

Товар в корзине

Форли кресло плетеное из роупа, бежевый
Форли кресло плетеное из роупа, бежевый
90 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.