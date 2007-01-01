Характеристики товара
Описание
Офисное кресло создано для тех, кто проводит за рабочим местом много часов подряд. Модель сочетает продуманную эргономику, широкий набор регулировок и современный внешний вид. Черная сетчатая обивка придает креслу визуальную легкость, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и помогает сохранять комфорт даже в течение насыщенного рабочего дня. Кресло оснащено регулируемым подголовником, который поддерживает шею и помогает снизить нагрузку на плечевой пояс. Высота сиденья настраивается под рост пользователя, а регулировка глубины позволяет подобрать оптимальную посадку для комфортной работы. Спинка повторяет естественные изгибы тела и регулируется по углу наклона. Синхромеханизм обеспечивает согласованное движение сиденья и спинки, а механизм мультиблок позволяет фиксировать удобное положение для работы или отдыха. Регулируемые подлокотники 5D помогают снизить напряжение в руках и плечах при длительной работе за компьютером. Кресло выполнено из прочного металла, пластика и износостойкой сетки. Хромированная металлическая крестовина обеспечивает устойчивость конструкции, а полиуретановые ролики плавно перемещаются по различным напольным покрытиям. Максимальная нагрузка составляет 120 кг, что делает модель практичным решением для дома и офиса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина600 мм
- Высота1100/1160 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470/530 мм
- Вес18.3 кг
- Материалсетка, полиуретан, хромированный металл
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный, хромированный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки350 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки19.8 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет