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Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный
13 оценок
29 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 3Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 4Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 5Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 6Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный - фото 7

Кресло офисное ТопЧеирс Стич с оттоманкой, черный

Артикул: CH-089-034
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100/1160 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло создано для тех, кто проводит за рабочим местом много часов подряд. Модель сочетает продуманную эргономику, широкий набор регулировок и современный внешний вид. Черная сетчатая обивка придает креслу визуальную легкость, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и помогает сохранять комфорт даже в течение насыщенного рабочего дня. Кресло оснащено регулируемым подголовником, который поддерживает шею и помогает снизить нагрузку на плечевой пояс. Высота сиденья настраивается под рост пользователя, а регулировка глубины позволяет подобрать оптимальную посадку для комфортной работы. Спинка повторяет естественные изгибы тела и регулируется по углу наклона. Синхромеханизм обеспечивает согласованное движение сиденья и спинки, а механизм мультиблок позволяет фиксировать удобное положение для работы или отдыха. Регулируемые подлокотники 5D помогают снизить напряжение в руках и плечах при длительной работе за компьютером. Кресло выполнено из прочного металла, пластика и износостойкой сетки. Хромированная металлическая крестовина обеспечивает устойчивость конструкции, а полиуретановые ролики плавно перемещаются по различным напольным покрытиям. Максимальная нагрузка составляет 120 кг, что делает модель практичным решением для дома и офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100/1160 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Вес18.3 кг
  • Материалсетка, полиуретан, хромированный металл
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный, хромированный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки350 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки19.8 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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