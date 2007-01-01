Характеристики товара
Описание
Кресло Кэнди — яркий акцент и комфорт в современном интерьере. Кресло Кэнди привлекает внимание необычным силуэтом с плавными округлыми линиями и выразительными подлокотниками. Компактная форма гармонично сочетается с современными интерьерами, добавляя пространству индивидуальность и уют. Обивка в песочном цвете делает модель стильным акцентом в гостиной, спальне или лаунж-зоне. Обивка выполнена из шенилла — мягкого и приятного на ощупь материала с выразительной фактурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, хорошо сохраняет форму, устойчив к повседневной эксплуатации и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Материал создает ощущение тепла и домашнего уюта, делая кресло особенно комфортным для отдыха. Широкое сиденье и удобная спинка обеспечивают комфортную посадку. В качестве наполнителя используется ППУ повышенной жесткости, который хорошо поддерживает тело, не теряет форму со временем и обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная допустимая нагрузка составляет 110 кг. Металлические ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Кресло Кэнди станет отличным выбором для гостиной, спальни, зоны отдыха или домашнего кабинета. Благодаря выразительному дизайну модель также прекрасно подойдет для оформления кафе, лаунж-зон, гостиничных пространств и современных общественных интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина760 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Высота спинки420 мм
- Высота посадочного места 420 мм
- Вес21.3 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалметалл, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Допустимая нагрузка110
- Цветсветло-коричневый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки460 мм
- Вес упаковки23.3 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет