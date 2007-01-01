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Настоящее фото товара Кресло Кэнди шенилл песочный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кэнди шенилл песочный
10 оценок
34 990
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Кресло Кэнди шенилл песочный

Артикул: CH-088-995
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина860 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Кэнди — яркий акцент и комфорт в современном интерьере. Кресло Кэнди привлекает внимание необычным силуэтом с плавными округлыми линиями и выразительными подлокотниками. Компактная форма гармонично сочетается с современными интерьерами, добавляя пространству индивидуальность и уют. Обивка в песочном цвете делает модель стильным акцентом в гостиной, спальне или лаунж-зоне. Обивка выполнена из шенилла — мягкого и приятного на ощупь материала с выразительной фактурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, хорошо сохраняет форму, устойчив к повседневной эксплуатации и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Материал создает ощущение тепла и домашнего уюта, делая кресло особенно комфортным для отдыха. Широкое сиденье и удобная спинка обеспечивают комфортную посадку. В качестве наполнителя используется ППУ повышенной жесткости, который хорошо поддерживает тело, не теряет форму со временем и обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная допустимая нагрузка составляет 110 кг. Металлические ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Кресло Кэнди станет отличным выбором для гостиной, спальни, зоны отдыха или домашнего кабинета. Благодаря выразительному дизайну модель также прекрасно подойдет для оформления кафе, лаунж-зон, гостиничных пространств и современных общественных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Высота посадочного места 420 мм
  • Вес21.3 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалметалл, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Вес упаковки23.3 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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