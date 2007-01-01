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Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками - фото 1Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками - фото 2Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками - фото 3Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками - фото 4Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками - фото 5

Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками

Артикул: CH-069-977
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота400/750/850/1100 мм
  • Вес3 кг
  • Материал подстольяметалл, массив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками – это полезный аксессуар для дома и дачи, офиса, кафе и ресторана. Комплект ног для стола 4 шт. с креплениями позволит вам собрать вашу собственную мебель, идеально подходящую по дизайну и размерам именно для ваших комнат и интерьеров в скандинавском стиле, а также в стиле лофт или минимализм. Создавайте с их помощью любые столы на свой вкус: кухонные, обеденные, рабочие, письменные, компьютерные, а также туалетные, журнальные, кофейные и сервировочные столики! Вы можете использовать его со столешницами из дерева, пластика и ЛДСП любой формы, размером от 40 до 100 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400/750/850/1100 мм
  • Вес3 кг
  • Материал подстольяметалл, массив

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками
Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками
1 790
В корзине

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