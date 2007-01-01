Характеристики товара
Описание
Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками – это полезный аксессуар для дома и дачи, офиса, кафе и ресторана. Комплект ног для стола 4 шт. с креплениями позволит вам собрать вашу собственную мебель, идеально подходящую по дизайну и размерам именно для ваших комнат и интерьеров в скандинавском стиле, а также в стиле лофт или минимализм. Создавайте с их помощью любые столы на свой вкус: кухонные, обеденные, рабочие, письменные, компьютерные, а также туалетные, журнальные, кофейные и сервировочные столики! Вы можете использовать его со столешницами из дерева, пластика и ЛДСП любой формы, размером от 40 до 100 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400/750/850/1100 мм
- Вес3 кг
- Материал подстольяметалл, массив
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет