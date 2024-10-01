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Стол Клит, белый/стекло белое глянец - фото 1Стол Клит, белый/стекло белое глянец - фото 2Стол Клит, белый/стекло белое глянец - фото 3Стол Клит, белый/стекло белое глянец - фото 4

Стол Клит, белый/стекло белое глянец

Артикул: CH-056-993
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1250/1650 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый

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