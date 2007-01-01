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Стул A-9008 - фото 1Стул A-9008 - фото 2

Стул A-9008

Артикул: CH-014-248
45 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес5.9 кг
  • Материалмассив, дерево, бук

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул A-9008
Стул A-9008
от 18 790
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