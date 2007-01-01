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Настоящее фото товара Стул Микно, дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Микно, дуб, тон коньяк
7 оценок
44 590
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Стул Микно, дуб, тон коньяк - фото 1Стул Микно, дуб, тон коньяк - фото 2Стул Микно, дуб, тон коньяк - фото 3Стул Микно, дуб, тон коньяк - фото 4Стул Микно, дуб, тон коньяк - фото 5

Стул Микно, дуб, тон коньяк

Артикул: CH-089-232
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:43 см.

Материал ножек:массив дуба (тон коньяк);

Материал основания:массив дуба (тон коньяк);

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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