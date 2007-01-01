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Настоящее фото товара Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные
15 оценок
26 990
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Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные - фото 1Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные - фото 2Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные - фото 3Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные - фото 4Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные - фото 5

Стул Москвит, синяя ткань, ножки черные

Артикул: CH-089-277
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Москвит в тканевой обивке из новой коллекции ДипХаус! В дизайнерском стуле Москвит , как в полифонии столицы, соединилось всё самое лучшее. Данная модель, разработанная Денисом Симачевым совместно с компанией ДипХаус, притягивает к себе внимание неординарным художественным решением. Вдохновленный Москвой, известный дизайнер наполнил свое произведение отголосками исторических достопримечательностей: угловатостью кремлевских башен, свободным сочетанием европейской практичности и восточного уюта. Стул поставляется как в цветах Дениса Симачева (русские национальные узоры актуализируют народные традиции в современном интерьере), так и в фирменных тканях ДипХаус, которые отличает износостойкость и непритязательность в уходе. Благодаря высокому качеству наши стулья пользуются неизменной популярностью у владельцев кафе и ресторанов.

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:металл;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес11.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-синий
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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