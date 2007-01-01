Характеристики товара
Описание
Низкое кресло Авиана Вельвет бежевый с резными передними ножками и закругленной спинкой, украшенной объемной стежкой по верху, органично вписывается в интерьер жилых комнат и рабочих кабинетов. Дубовый каркас обеспечивает прочность изделия, а мягкая льняная обивка бежевого цвета, приятная на ощупь и для глаз, способствует полному расслаблению при отдыхе. Малый вес (9,5 кг) и колесики повышают мобильность модели, облегчают перемещение по квартире или частному дому.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина600 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота спинки340 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет