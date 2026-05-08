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Настоящее фото товара Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех
8 оценок
8 59011
9 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех - фото 1Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех - фото 2Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех - фото 3Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех - фото 4Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех - фото 5Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех - фото 6
Распродажа

Стул Рикко на пространственной раме, рогожка Лагуна 795, бук морилка светлый орех

Артикул: CH-089-097
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

В упаковке изделие в сборе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Тип ножекдеревянные, встроенные
  • Материал ножекбук под морилкой
  • Цветголубой
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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