Стул Т-Коффи

9 оценок

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Стул Т-Коффи

5
20 890 ₽
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Стул Толо
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Стул Уни

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина435 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево

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