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Настоящее фото товара Стул Парто, терракотовый микровелюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Парто, терракотовый микровелюр
10 оценок
35 090
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Стул Парто, терракотовый микровелюр - фото 1Стул Парто, терракотовый микровелюр - фото 2Стул Парто, терракотовый микровелюр - фото 3Стул Парто, терракотовый микровелюр - фото 4Стул Парто, терракотовый микровелюр - фото 5

Стул Парто, терракотовый микровелюр

Артикул: CH-089-237
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота ножек:46 см.

Материал ножек:металлический каркас, обивка ткань микровелюр букле;

Материал основания:металлический каркас, обивка ткань микровелюр букле;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтерракот
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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