Характеристики товара
Описание
Высота ножек:46 см.
Материал ножек:металлический каркас, обивка ткань микровелюр букле;
Материал основания:металлический каркас, обивка ткань микровелюр букле;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес12.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет