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Стул Венера, шенилл, светло-серый

Артикул: CH-066-615
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки16 кг

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