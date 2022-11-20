Характеристики товара
Описание
Высота: 895 мм
Ширина: 560мм
Глубина: 500 мм
Высота до сидения: 475 мм
Производство - Россия
Высота: 895 мм
Ширина: 560мм
Глубина: 500 мм
Высота до сидения: 475 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Ортопедическое кресло Хаус
Ортопедическое кресло БЕРГАМО
Ортопедическое кресло Дижон
Ортопедическое кресло Турин
Ортопедическое кресло Victory
Стационарные опоры для офисных кресел