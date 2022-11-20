Характеристики товара
Описание
Высота: 735 мм
Ширина: 510 мм
Глубина: 510 мм
Высота до сидения: 445 мм
Производство - Россия
Высота: 735 мм
Ширина: 510 мм
Глубина: 510 мм
Высота до сидения: 445 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло для офиса МГ-22 PL хром
Кресло для офиса КЛЕРК PL
Кресло для офиса МГ-21 T
Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ
Ортопедическое кресло Gefest
Стационарные опоры для офисных кресел