Диван Visit

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Диван Visit

4.2
12 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Мягкая кровать Bellview
Мягкая кровать Bellview
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Диван Статус

Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром


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Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ) Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5
2х-местный
диван 		140х72х70 12490 13190 13990 14690 15490
3х-местный
диван 		200х72х70 18790 19890 20990 22090 23190

Выполненные заказы

Диван Visit, экокожа крем, ножки металлические
Диван Visit, экокожа крем, ножки металлическиеДиван Visit, экокожа крем, ножки металлическиеДиван Visit, экокожа крем, ножки металлическиеДиван Visit, экокожа крем, ножки металлическиеДиван Visit, экокожа крем, ножки металлическиеДиван Visit, экокожа крем, ножки металлическиеДиван Visit, экокожа крем, ножки металлические
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