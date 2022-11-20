Диван Visit
12 490 ₽
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|2х-местный
диван
|140х72х70
|12490
|13190
|13990
|14690
|15490
|3х-местный
диван
|200х72х70
|18790
|19890
|20990
|22090
|23190
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, желтый
Стул Квини, синий
Стул Ницца
Сушилка для обуви Союз-10
Пуф Альфа, Бета
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Visit Lux SKS
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
Диван Тик-так
Банкетка Луиза
Диван Генри