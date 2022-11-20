Характеристики товара
Описание
Высота: 600 мм
Ширина: 575 мм
Глубина: 775 мм
Упаковка: 660 мм*600 мм*430 мм.
Объем: 0,17
Вес: 12,5 кг.
Производство - Россия
Высота: 600 мм
Ширина: 575 мм
Глубина: 775 мм
Упаковка: 660 мм*600 мм*430 мм.
Объем: 0,17
Вес: 12,5 кг.
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
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Кресло КС-6
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Кресло для офиса МГ-29 хром
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Кресло для офиса МГ-22 PL хром
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