Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина580 мм
- Глубина680 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный
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