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Кресло Гинза, плетеное

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветбежевый

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