Характеристики товара
Описание
Элегантное кресло для посетителей имеет широкий выбор расцветки обивки кресла, мягкие подлокотники с накладками люкс и хромированный каркас. Максимальная нагрузка - 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина590 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки970 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки9.4 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет