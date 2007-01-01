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Настоящее фото товара Стул Софи, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Софи, черный
5 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул Софи, черный

Артикул: CH-088-150
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантное кресло для посетителей имеет широкий выбор расцветки обивки кресла, мягкие подлокотники с накладками люкс и хромированный каркас. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки970 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки9.4 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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