Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья380/480 мм
- Ширина740 мм
- Глубина780 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул CAFE (сталь)
Стул CAFE3 (алюминий)
Плетеное кресло Бергамо, коричневый
Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино, 45*45
Комплект мебели Сидней, 2 стула, коричневый
Комплект мебели Спринг, brown, 4 стула
Стул Терраса, плетеный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден