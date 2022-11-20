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Парковый лежак Кальве - фото 1

Парковый лежак Кальве

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена указана за лежак из Лиственницы доступна к заказу комплектация лежака из:
Лиственница
ДПК
Ангарская сосна

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Основные характеристики

  • Высота1021 мм
  • Ширина2204 мм
  • Длина750 мм
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