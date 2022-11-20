Характеристики товара
Описание
Цена указана за лежак из Лиственницы доступна к заказу комплектация лежака из:
Лиственница
ДПК
Ангарская сосна
Основные характеристики
- Высота1021 мм
- Ширина2204 мм
- Длина750 мм
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Цена указана за лежак из Лиственницы доступна к заказу комплектация лежака из:
Лиственница
ДПК
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