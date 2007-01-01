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Настоящее фото товара Стул Антарио серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Антарио серый, букле
8 оценок
11 39043
19 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Антарио серый, букле

Артикул: CH-078-514
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Антарио зелёный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Антарио — это идеальное сочетание стиля и удобства, которое добавит шарм в любую комнату дома или офиса. С их оригинальным дизайном и уникальной конструкцией, эти стулья привлекут внимание и станут центральным элементом интерьера. Стулья представлены в двух видах ткани:

  • Букле: Этот трендовый фактурный материал отличается природными благородными цветами, нежным комфортом и гипоаллергенностью. Букле устойчив к сминанию, не оставляет заломов и складок, легко очищается и хорошо пропускает воздух.
  • Велюр: Для роскошного вида и мягкости, выберите велюр. Эта ткань также обладает высокой устойчивостью к износу, придает стульям элегантный вид и не оставляет зацепок.
  • Износостойкость и комфорт: Стулья изготовлены из высококачественных материалов.
  • Пенополиуретан плотностью 25 кг/м³ сохраняет свою форму и не высыхает со временем.
  • Фанера высокого сорта обеспечивает надёжность и безопасность использования.
  • Металлические ножки диаметром 19 мм и толщиной 1,2 мм гарантируют стабильность и долговечность, выдерживая нагрузку до 150 кг.

Стулья обладают эргономичной спинкой, мягким сидением и удобными подлокотниками. Высота спинки 79 см обеспечивает комфортную поддержку, а изысканный минималистичный дизайн с черным металлическим каркасом и ножками придает стульям современный вид.

Выбирайте стулья для создания уютного и стильного интерьера, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и эстетического удовольствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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