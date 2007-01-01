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Настоящее фото товара Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра
13 оценок
45 890
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра - фото 1Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра - фото 2Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра - фото 3Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра - фото 4Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра - фото 5

Стул полубарный Фьерра 2, бежево-коричневая ткань, ножки бук тон терра

Артикул: CH-089-196
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота980 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Фьерра 2 с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов и баров, так и для домашней кухни со стойкой. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.

Высота ножек:65 см.

Материал ножек:бук (тон терра);

Материал основания:бук (тон терра);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота980 мм
  • Вес11 кг
  • Материалбук
  • Цветбежевый, коричневый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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